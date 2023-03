Il contorno scuro è di nuovo cool | lo conferma Chiara Ferragni | ecco le labbra che vorrai in primavera

... si parla di occhiaie pigmentate e si tende ad avere un colorepermanente nella zona sotto ... Curare la pelle con creme specifiche La pelle delocchi è la più sottile e delicata di tutto ...E la sera ripeto sempre pulizia e massaggio con la crema notte eocchi. Ho imparato che un ... Il focus, invece, è sulle labbra, che spesso mette in evidenza con un rossetto rosso o nude. ...Rughe: come nasconderle dalbocca e sotto agli occhi Per far apparire gli occhi più freschi e riposati è bene non eccedere con il truccooptando quindi per nuances chiare e naturali , ...

Occhiaie: disegnarle o cancellarle SilhouetteDonna

La guida definitiva per indossare il rossetto scuro senza paura: ti riveliamo la tecnica perfetta per replicare le Dark Lips.In occasione della Giornata del Fiocchetto Lilla, focus sui più giovani. L’esordio dei disturbi alimentari si sposta prima della pubertà: come riconoscere i campanelli d’allarme e come intervenire ...