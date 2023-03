Il Comune prontamente provvede a ripulire il portico del teatro ‘Vittorio Emmanuele II’ (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo stamane c’era stata l’amara scoperta di nuove scritte con pittura opera di vandali che avevano deturpato le colonne del portico del teatro Comunale lungo corso Garibaldi. Scarabocchi fatti con pittura spray che hanno indignato la città a partire dal suo sindaco (Leggi qui). Dopo tanti anni di attesa per riavere lo storico teatro cittadino lustrato a nobilitare la città di Benevento, pochi attimi di noia e stupidità sono bastati per deturparlo ancora. Ma nel pomeriggio prontamante alcuni addetti comunali hanno proveduto a ripulire le colonne del portico del teatro cittadino dalla vernice con cui erano state imbrattate per mano ignota sino ad ora, ma sulla quale si spera che le telecamere di sorveglianze della zona possano far luce fino a dare un ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 21 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo stamane c’era stata l’amara scoperta di nuove scritte con pittura opera di vandali che avevano deturpato le colonne deldelComunale lungo corso Garibaldi. Scarabocchi fatti con pittura spray che hanno indignato la città a partire dal suo sindaco (Leggi qui). Dopo tanti anni di attesa per riavere lo storicocittadino lustrato a nobilitare la città di Benevento, pochi attimi di noia e stupidità sono bastati per deturparlo ancora. Ma nel pomeriggio prontamante alcuni addetti comunali hanno proveduto ale colonne deldelcittadino dalla vernice con cui erano state imbrattate per mano ignota sino ad ora, ma sulla quale si spera che le telecamere di sorveglianze della zona possano far luce fino a dare un ...

