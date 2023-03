Il Commissario Ricciardi 3 si farà? Le anticipazioni sulla terza stagione (Di martedì 21 marzo 2023) Il Commissario Ricciardi 3 si farà? I tanti fan della fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale in queste ore, dopo la messa in onda dell’ultima puntata della seconda stagione, se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. La Rai non si è ancora espressa sulla terza stagione, motivo per il quale bisognerà attendere le direttive di Rai Fiction per scoprire se ci sarà o meno un nuovo ciclo di appuntamenti destinato al prime time di Rai 1. Stando agli ottimi ascolti avuti dalle prime due stagione però regna l’ottimismo. Staremo a vedere. Cast In attesa di capire se ci sarà o meno una terza stagione, qual è il cast de Il Commissario Ricciardi 2? Di seguito ... Leggi su tpi (Di martedì 21 marzo 2023) Il3 si? I tanti fan della fiction di Rai 1 con protagonista Lino Guanciale in queste ore, dopo la messa in onda dell’ultima puntata della seconda, se lo stanno chiedendo. Una risposta ufficiale al momento non c’è. La Rai non si è ancora espressa, motivo per il quale bisognerà attendere le direttive di Rai Fiction per scoprire se ci sarà o meno un nuovo ciclo di appuntamenti destinato al prime time di Rai 1. Stando agli ottimi ascolti avuti dalle prime dueperò regna l’ottimismo. Staremo a vedere. Cast In attesa di capire se ci sarà o meno una, qual è il cast de Il2? Di seguito ...

