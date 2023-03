Il Commissario Ricciardi 3 si farà? Anticipazioni terza stagione (Di martedì 21 marzo 2023) E’ andato in onda stasera, martedì 21 marzo 2023, l’atteso finale di stagione della fiction Il Commissario Ricciardi 2, il poliziesco a tinte “sovrannaturali” che vede il bravissimo Lino Guanciale vestire i panni del tormentato Commissario Luigi Antonio Ricciardi. Ma, come sempre accade in questi casi, la domanda che tutti ora si fanno è la seguente: ci sarà una terza stagione? Ecco cosa sappiamo al momento. Cosa abbiamo visto in questa seconda stagione della fiction con Lino Guanciale La serie è nata dalla creatività di Maurizio De Giovanni e vede protagonista il Commissario Ricciardi, affiancato nella serie di Rai Fiction dal fedele Brigadiere Maione (Antonio Milo). L’ambientazione è la Napoli degli Anni Trenta: in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) E’ andato in onda stasera, martedì 21 marzo 2023, l’atteso finale didella fiction Il2, il poliziesco a tinte “sovrannaturali” che vede il bravissimo Lino Guanciale vestire i panni del tormentatoLuigi Antonio. Ma, come sempre accade in questi casi, la domanda che tutti ora si fanno è la seguente: ci sarà una? Ecco cosa sappiamo al momento. Cosa abbiamo visto in questa secondadella fiction con Lino Guanciale La serie è nata dalla creatività di Maurizio De Giovanni e vede protagonista il, affiancato nella serie di Rai Fiction dal fedele Brigadiere Maione (Antonio Milo). L’ambientazione è la Napoli degli Anni Trenta: in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinoGuanciale : Il Commissario Ricciardi come la Sora Camilla... (Vediamo chi conosce questo detto romano) #ilcommissarioricciardi2 - RaiUno : 'Ho bisogno di sapere se posso continuare a crederci...' 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora s… - RaiUno : L'ultima puntata de 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora su Ra1 e in streaming su RaiPlay:… - CorriereCitta : Il Commissario Ricciardi 3 si farà? Anticipazioni terza stagione - funzioniamo : RT @RaiUno: L'ultima puntata de 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora su Ra1 e in streaming su RaiPlay: -

Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà Lino Guanciale: 'Abbiamo tanto materiale'

Credits photo: @Ufficio Stampa Rai

Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà Secondo Lino Guanciale, protagonista della serie di Rai1, ci sarebbe già tanto materiale a cui attingere, ma tutto dipenderà dai suoi prossimi impegni. La seconda stagione della fiction con Lino Guanciale ha avuto ascolti inferiori alla prima serie ma comunque buoni.

Il Commissario Ricciardi 3 è quindi una possibilità, ma tutto dipenderà dagli impegni di Lino Guanciale. In un'intervista recente, riportata da Spettacolo Italiano, l'attore ha affermato: "Abbiamo tanto materiale..."

Abbiamo parlato di un'eventuale continuazione della fiction con una terza stagione direttamente con Lino Guanciale.