Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà? Lino Guanciale | “Abbiamo tanto materiale”

(Di martedì 21 marzo 2023) Il3 ci? Secondo, protagonista della serie di Rai1, ci sarebbe giàa cui attingere, ma tutto dipenderà dai suoi prossimi impegni. La seconda stagione si conclude stasera 21 marzo 2023 con la quarta e ultima puntata. I romanzi di Maurizio De Giovanni, da cui la fiction è tratta, che sono stati finora adattati sullo schermo sono i seguenti: “Il senso del dolore”, “La condanna del sangue”, “Il posto di ognuno”, “Il giorno dei morti”, “Vipera” e “In fondo al tuo cuore” per la prima stagione; “Febbre”, “Anime di vetro”, “Serenata senza nome” e “Rondini d’inverno” per la seconda stagione. Restano ancora a disposizione i seguenti romanzi: “Per mano mia”, “Il purgatorio dell’angelo”, “Il pianto dell’alba”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinoGuanciale : Il Commissario Ricciardi come la Sora Camilla... (Vediamo chi conosce questo detto romano) #ilcommissarioricciardi2 - RaiUno : 'Ho bisogno di sapere se posso continuare a crederci...' 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora s… - RaiUno : L'ultima puntata de 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora su Ra1 e in streaming su RaiPlay:… - funzioniamo : RT @RaiUno: L'ultima puntata de 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora su Ra1 e in streaming su RaiPlay: - severusmagiustu : @Ema_poet Ahah ma che c’entra il commissario Ricciardi? Ahah -

Il2 sta per concludersi in queste ore e già in molti si domandano se ci sarà una terza stagione. La seconda chiude i battenti stasera su Rai Uno in prima serata con l'episodio dal ......Fiction & Soap Un posto al sole anticipazioni 22 marzo 2023 Martina Pedretti - 21 Marzo 2023 Un posto al sole anticipazioni 21 marzo 2023 Martina Pedretti - 20 Marzo 2023 Il2 ...Dicevamo poc'anzi che, fino ad ora, gli episodi di Ilsono stati otto in tutto e hanno trasposto altrettanti libri di de Giovanni : su quali altri si baserà la stagione 3 A restare senza una trasposizione televisiva sono: Per mano ...

L'ultima indagine del "Commissario Ricciardi" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà Il Commissario Ricciardi 3 ci sarà Abbiamo parlato di un’eventuale continuazione della fiction con una terza stagione direttamente con Lino Guanciale. L’interprete ...Come finisce Il commissario Ricciardi 2 Come finisce la stagione 2 de Il commissario Ricciardi in prima visione su Rai 1 Con un appuntamento eccezionale previsto martedì 21 marzo 2023 finisce il ...