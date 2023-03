Il Commissario Ricciardi 2: Stasera su Rai 1, l'Ultima Puntata della serie con Lino Guanciale (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiude questa sera la seconda stagione del Commissario Ricciardi, la serie con protagonista Lino Guanciale. La quarta e Ultima Puntata, intitolata Rondini d’inverno, ci porta in un famoso teatro di Napoli, in cui realtà e finzione si confondono. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 marzo 2023) Si chiude questa sera la seconda stagione del, lacon protagonista. La quarta e, intitolata Rondini d’inverno, ci porta in un famoso teatro di Napoli, in cui realtà e finzione si confondono.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LinoGuanciale : Il Commissario Ricciardi come la Sora Camilla... (Vediamo chi conosce questo detto romano) #ilcommissarioricciardi2 - RaiUno : 'Ho bisogno di sapere se posso continuare a crederci...' 'Il Commissario Ricciardi - seconda stagione' inizia ora s… - maryemanuel7532 : Il lunedì mancherà l'appuntamento col commissario Ricciardi Peccato sia l'ultima puntata#ilcommissarioricciardi2 - oggiintv_guida : Oggi in prima serata non perdere Il commissario ricciardi - s2e4 - rondini d'inverno - imortaIi : ho iniziato il commissario ricciardi perché boh vedo in tl tanta gente che la segue e mi ispira però scusate????? p… -

Ascolti tv, 'Il Commissario Ricciardi 2' vince prime time. Record per Fiorello Al secondo posto della prima serata il 'Grande Fratello Vip' , al terzo 'Stasera Tutto è Possibile' Roma, 21 mar. La terza puntata della fiction 'Il Commissario Ricciardi 2' è stato il programma più seguito nella prima serata tv di lunedì, con una media d'ascolto di 3.756.000 spettatori e del 20.9%, che è valsa a Rai1 la vittoria nelal fascia 20. Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni quarta e ultima puntata di stasera Questa sera, martedì 21 Marzo, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, si chiude la seconda stagione de Il Commissario Ricciardi , una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni della Rai. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e interpretata, fra gli altri, da Lino Guanciale, Maria Vera Ratti ... Non solo Mare fuori: ecco le migliori le serie TV ambientate a Napoli Il commissario Ricciardi : anche è tra le serie TV ambientate a Napoli. Nel 2021 è arrivata su Rai 1 ed è sempre tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. A fare da sfondo alle vicende raccontate ... Al secondo posto della prima serata il 'Grande Fratello Vip' , al terzo 'Stasera Tutto è Possibile' Roma, 21 mar. La terza puntata della fiction 'Il2' è stato il programma più seguito nella prima serata tv di lunedì, con una media d'ascolto di 3.756.000 spettatori e del 20.9%, che è valsa a Rai1 la vittoria nelal fascia 20.Questa sera, martedì 21 Marzo, in anticipo rispetto a quanto inizialmente previsto, si chiude la seconda stagione de Il, una delle fiction di maggior successo degli ultimi anni della Rai. Tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni e interpretata, fra gli altri, da Lino Guanciale, Maria Vera Ratti ...Il: anche è tra le serie TV ambientate a Napoli. Nel 2021 è arrivata su Rai 1 ed è sempre tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. A fare da sfondo alle vicende raccontate ... L'ultima indagine del "Commissario Ricciardi" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia Ascolti tv, ‘Il Commissario Ricciardi 2’ vince prime time. Record per Fiorello Al secondo posto della prima serata il ‘Grande Fratello Vip’ , al terzo ‘Stasera Tutto è Possibile’ Roma, 21 mar. La terza puntata della fiction ‘Il Commissario Ricciardi 2’ è stato il programma più s ... Guanciale, come si sopravvive dentro questo catalogo imbizzarrito Mi auguro che il Pd sappia cogliere quest'occasione". Su Rai1 è tornato Il commissario Ricciardi. È un caso, ma mentre lei è in scena al Piccolo, al Menotti, alcuni suoi colleghi di set sono ... Al secondo posto della prima serata il ‘Grande Fratello Vip’ , al terzo ‘Stasera Tutto è Possibile’ Roma, 21 mar. La terza puntata della fiction ‘Il Commissario Ricciardi 2’ è stato il programma più s ...Mi auguro che il Pd sappia cogliere quest'occasione". Su Rai1 è tornato Il commissario Ricciardi. È un caso, ma mentre lei è in scena al Piccolo, al Menotti, alcuni suoi colleghi di set sono ...