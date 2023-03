Il Commissario Ricciardi 2 quarta puntata | trama e anticipazioni 21 marzo 2023

Leggi su cubemagazine

(Di martedì 21 marzo 2023) La fiction Il2 va in onda stasera in tv martedì 21in prima serata su Rai 1 con protagonista Lino Guanciale. Di seguitodella prima. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Il2 – episodio 4. Un dramma della gelosia si consuma sul palcoscenico del Teatro Splendor: il famoso attore Michelangelo Gelmi spara in scena alla moglie Fedora Marra. Lo prevede il co-pione, ma il proiettile a salve dell’arma è stato sostituito con uno vero. Lo ha fatto Gelmi? A indirizzarenelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti, mentre il destino impone il suo disegno nella vita dele dei suoi ...