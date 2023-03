Il Commissario Ricciardi 2: le anticipazioni dell'ultima puntata (Di martedì 21 marzo 2023) Quello che sembra essere semplicemente un dramma della gelosia, si trasforma in uno dei casi più complicati da risolvere per Ricciardi. E a muoverlo nelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti, che sembrano smuovere qualcosa di profondo e irrisolto. S'intitola Rondini d'inverno la quarta e ultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2, la serie di Rai1 con Lino Guanciale, Enrico Ianniello e Serena Insiti: nonostante gli ascolti in calo rispetto alla prima, questa stagione conferma che la fiction tratta dalla saga sbanca classifiche di Maurizio De Giovanni è uno dei prodotti meglio riusciti della serenità italiana degli ultimi anni. Oltre alla scrittura di altissimo livello, convincono il cast (e la recitazione dalle sfumature teatrali), oltre che la cura ... Leggi su panorama (Di martedì 21 marzo 2023) Quello che sembra essere semplicemente un drammaa gelosia, si trasforma in uno dei casi più complicati da risolvere per. E a muoverlo nelle indagini sono sentimenti finora a lui sconosciuti, che sembrano smuovere qualcosa di profondo e irrisolto. S'intitola Rondini d'inverno la quarta ede Il2, la serie di Rai1 con Lino Guanciale, Enrico Ianniello e Serena Insiti: nonostante gli ascolti in calo rispetto alla prima, questa stagione conferma che la fiction tratta dalla saga sbanca classifiche di Maurizio De Giovanni è uno dei prodotti meglio riuscitia serenità italiana degli ultimi anni. Oltre alla scrittura di altissimo livello, convincono il cast (e la recitazione dalle sfumature teatrali), oltre che la cura ...

