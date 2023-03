Il codice di Twitter sarà aperto agli sviluppatori (anche) per contrastare i bot (Di martedì 21 marzo 2023) A partire dal 31 marzo parte del codice sorgente di Twitter sarà reso disponibile a tutti gli sviluppatori. A renderlo noto è stato Elon Musk, amministratore delegato di Twitter. Questo algoritmo è quello che viene utilizzato da Twitter per suggerire i post di altri utenti che ancora non si seguono quindi, di fatti, si tratta del meccanismo che permette di stabilire quali account avranno maggiore visibilità e più possibilità di essere seguiti. Oltre a questo, Musk ha affermato anche di puntare a una serie di modifiche nelle risposte dei tweet affinché vengano penalizzati i messaggi pubblicati da profili fake automatici: la lotta ai bot Twitter, in teoria, dovrebbe quindi inasprirsi. LEGGI anche >>> codice ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 21 marzo 2023) A partire dal 31 marzo parte delsorgente direso disponibile a tutti gli. A renderlo noto è stato Elon Musk, amministratore delegato di. Questo algoritmo è quello che viene utilizzato daper suggerire i post di altri utenti che ancora non si seguono quindi, di fatti, si tratta del meccanismo che permette di stabilire quali account avranno maggiore visibilità e più possibilità di essere seguiti. Oltre a questo, Musk ha affermatodi puntare a una serie di modifiche nelle risposte dei tweet affinché vengano penalizzati i messaggi pubblicati da profili fake automatici: la lotta ai bot, in teoria, dovrebbe quindi inasprirsi. LEGGI>>>...

