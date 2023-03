Il campione italiano e la nota imprenditrice sono diventati genitori | “È nata Emilia”

(Di martedì 21 marzo 2023) Social. .a Brescia il primo giorno di primavera la figlia dell’exdel Mondo e attuale tecnico della Reggina e della compagna Angela Robusti. I tifosi della Regginastati molto contenti di questa bella notizia. Finalmente una gioia che si colora di rosa. A comunicare al Mondo questa splendida notizia è stato il papà stesso della piccola principessa con un post dolcissimo sul proprio profilo Instagram. Vediamo nel dettaglio le sue parole e altre curiosità sulla nuova arrivata.Leggi anche: È nato il secondo figlio di Luca Argentero e Cristina Marino: ecco il nome scelto Leggi anche: Ludovica Valli, è nato il secondo figlio: che nome ha scelto per lui Leggi anche: Bianca Atzei, è nato oggi il primo figlio: come si chiama Leggi anche: Pippo Inzaghi e Angela Robusti, il dolce ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : ?? Buon compleanno al Campione del Mondo Alessandro #Nesta che festeggia 4??7? anni ???? 78 presenze in #Nazionale… - gippu1 : #Milan #Inter #Napoli E così l'Italia è l'unico Paese a portare tre squadre ai quarti di Champions: non capitava da… - carmen807742414 : RT @rtl1025: ?? Dieci anni fa, il 21 marzo 2013, se ne andava un campione speciale, la Freccia del Sud, l'italiano che prima di Jacobs corse… - xspidermommy : RT @rtl1025: ?? Dieci anni fa, il 21 marzo 2013, se ne andava un campione speciale, la Freccia del Sud, l'italiano che prima di Jacobs corse… - proudofjfc : RT @rtl1025: ?? Dieci anni fa, il 21 marzo 2013, se ne andava un campione speciale, la Freccia del Sud, l'italiano che prima di Jacobs corse… -

...ci sono circa 4000 punti di distanza in classifica di Nicola Sellitti U n potenzialeche ... che ancora deve compiere 22 anni ma che si trova sulle spalle le attese del tennis. Più su ...Con un cast tuttoformato da alcuni dei volti più amati della tv e del cinema di casa ... Del cast fa parte anche l'ex nuotatore eolimpico Massimiliano Rosolino . La prima volta di ...... diventato nel 2022 il quarto pilotaa trionfare su una moto italiana (Ducati) nella classe regina (MotoGP) del motomondiale. Cappellino e bandiera autografati da Enea Bastianini,...

Il mesagnese Carmelo Francavilla Saracino campione italiano ... Qui Mesagne

L’ultima partita degli Europei, per l’Italia, è stata quella gloriosa di Wembley: battendo i padroni di casa dell’Inghilterra ai rigori, infatti, gli Azzurri di Roberto Mancini conquistarono il titolo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...