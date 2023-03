Il cammino dell’Italia nelle qualificazioni agli Europei 2024. Le avversarie degli azzurri: percorso insidioso (Di martedì 21 marzo 2023) Giovedì 23 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio “Maradona” di Napoli inizia il cammino di qualificazione per l’Italia di Roberto Mancini alla volta di Germania 2024. Nel momento del sorteggio i pareri su questo girone sono stati tutti preferibilmente positivi, ma a bene vedere a noi, per due volte consecutive esclusi dal Mondiale, non è andata così bene. L’Inghilterra nell’urna 2 è una delle grandi squadre del calcio mondiale, potevamo andare peggio solo se avessimo beccato la Francia. Nell’urna 3 c’erano squadre molto ostiche, come la Norvegia di Haaland, la Svezia di Isak e Forsberg e anche la Slovenia che si sta ricostruendo del suo centravanti Sesko, ma l’Ucraina è una squadra molto difficile da affrontare. Al netto di quello che stanno vivendo per la questione legata alla guerra, che di sicuro gli farà aumentare le motivazioni per cercare di ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) Giovedì 23 marzo, alle ore 20.45, allo Stadio “Maradona” di Napoli inizia ildi qualificazione per l’Italia di Roberto Mancini alla volta di Germania. Nel momento del sorteggio i pareri su questo girone sono stati tutti preferibilmente positivi, ma a bene vedere a noi, per due volte consecutive esclusi dal Mondiale, non è andata così bene. L’Inghilterra nell’urna 2 è una delle grandi squadre del calcio mondiale, potevamo andare peggio solo se avessimo beccato la Francia. Nell’urna 3 c’erano squadre molto ostiche, come la Norvegia di Haaland, la Svezia di Isak e Forsberg e anche la Slovenia che si sta ricostruendo del suo centravanti Sesko, ma l’Ucraina è una squadra molto difficile da affrontare. Al netto di quello che stanno vivendo per la questione legata alla guerra, che di sicuro gli farà aumentare le motivazioni per cercare di ...

