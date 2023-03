Il Bayern rinnova con l’Allianz: un accordo vicino a quello della Juve (Di martedì 21 marzo 2023) Il Bayern Monaco ha rinnovato la partnership con l’Allianz: un accordo simile a quello che la compagnia ha con la Juve Il Bayern Monaco ha rinnovato l’accordo con l’Allianz, compagnia assicurativa tedesca. La partnership prosegue fino al 2033 e porterà nelle casse dei bavaresi 13 milioni a stagione, per un totale di 130 milioni. Si tratta di un accordo molto simile a quello che la società d’assicurazione ha con la Juve nel 2020 e che rinnoverà automaticamente a luglio 2023: oltre 14 milioni di euro per le prossime sette stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) IlMonaco hato la partnership con: unsimile ache la compagnia ha con laIlMonaco hato l’con, compagnia assicurativa tedesca. La partnership prosegue fino al 2033 e porterà nelle casse dei bavaresi 13 milioni a stagione, per un totale di 130 milioni. Si tratta di unmolto simile ache la società d’assicurazione ha con lanel 2020 e che rinnoverà automaticamente a luglio 2023: oltre 14 milioni di euro per le prossime sette stagioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

