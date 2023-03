Il Bayern rinnova con Allianz: 130 mln per 10 anni (Di martedì 21 marzo 2023) Allianz ha rinnovato ufficialmente la sua partnership con il Bayern Monaco, un sodalizio che prosegue da oltre 20 anni. L’accordo comprende anche i naming rights dello stadio, l’Allianz Arena, che tale rimarrà per altri dieci anni a partire dalla stagione 23/24 e fino al 2033. Va ricordato che Allianz è uno dei soci della Bayern L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023)hato ufficialmente la sua partnership con ilMonaco, un sodalizio che prosegue da oltre 20. L’accordo comprende anche i naming rights dello stadio, l’Arena, che tale rimarrà per altri diecia partire dalla stagione 23/24 e fino al 2033. Va ricordato cheè uno dei soci dellaL'articolo proviene da Calcio e Finanza.

