Il Bayern Monaco continua la partnership con Allianz: accordo fino al 2033 (Di martedì 21 marzo 2023) Il Bayern Monaco si dimostra ancora di più potenza sportiva ed economica del panorama europeo. Oltre ad avere il bilancio perfettamente in verde, dettaglio non poco rilevante ai giorni d'oggi, ha deciso di puntare ancora sulla partnership con Allianz che è nata nel lontano anno 2000 e che andrà avanti per altri dieci anni, fino al 2033. Allianz, inoltre, è azionista del Bayern dal 2014, con la stessa quota dell'8,33% nel club dei produttori di automobili Audi e dei produttori di articoli sportivi Adidas. L'accordo fra Bayern Monaco ed Allianz andrà avanti per i prossimi dieci anni per un totale di 30 milioni di euro. Sull'argomento è intervenuto anche il Ceo del ...

