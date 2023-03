Il Barcellona rischia di perdere Gavi a zero (Di martedì 21 marzo 2023) La Liga restituirà a Gavi lo status di calciatore dell’academy del Barcellona nell’ultimo capitolo di una lunga disputa legale a proposito della registrazione del nuovo contratto del calciatore, concordato lo scorso settembre con il club catalano. Gavi potrà ancora giocare normalmente per il Barça, ma si tratta di uno sviluppo significativo perché la condizione riattiva L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 21 marzo 2023) La Liga restituirà alo status di calciatore dell’academy delnell’ultimo capitolo di una lunga disputa legale a proposito della registrazione del nuovo contratto del calciatore, concordato lo scorso settembre con il club catalano.potrà ancora giocare normalmente per il Barça, ma si tratta di uno sviluppo significativo perché la condizione riattiva L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Il Barcellona rischia di perdere Gavi a zero: ecco perché - CalcioFinanza : Il #Barcellona rischia di perdere #Gavi a zero: ecco perché - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Barcellona rischia di perdere Gavi a zero: La Liga restituirà a Gavi lo status di calciator… - 1mindirecupero : #Barcellona - La squdra catalana sta lavorando per il ritorno di Leo #Messi nella prossima estate ma allo stesso te… - sportmediaset : Barça al lavoro per il Messi-bis | Ma intanto rischia di perdere Gavi #Messi #LionelMessi #Gavi -