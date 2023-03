Il 60enne accusato di aver violentato e plagiato una 15enne | «La videochiamava per tenerla sotto controllo»

(Di martedì 21 marzo 2023) La procura di Roma ha chiesto e ottenuto il processo nei confronti di un uomo di 61 annidi violenza sessuale e plagio nei confronti di una minorenne. Ma anche di detenzione di materiale pedopornografico. Ovvero alcune foto che ritraggono la vittima in pose sexy. «Non è lei in quelle immagini», è la versione dell’indagato secondo quanto riporta l’edizione romana di Repubblica. I due si sono conosciuti nel 2021 per un corso di canto. Durante la cena finale l’uomo ha cominciato a stringere un legame con la presunta vittima. Poi l’ha convinta a frequentarlo. E a vedere il meno possibile genitori ed amici. Approfittando delle debolezze della ragazzina, «della sua intensa labilità emotiva e dei disturbi relazionali. Compatibili con sindrome da stress post-traumatico conseguente ad abusi sessuali», secondo l’accusa. Che dice che l’uomo avrebbe costretto la ragazza ...

La procura di Roma ha chiesto e ottenuto il processo nei confronti di un uomo di 61 annidi violenza sessuale e plagio nei confronti di una minorenne. Ma anche di detenzione di materiale pedopornografico. Ovvero alcune foto che ritraggono la vittima in pose sexy. "Non è lei in ...

