Iezzo: "Spalletti è padrone dello spogliatoio ha grandissimi meriti" (Di martedì 21 marzo 2023) Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto a "La Città del Pallone" su Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue parole: “Tutti lottano per un obiettivo comune, nessuno per i propri interessi personali. La squadra non stacca mai la spina ed è veramente impressionante. L’anticipo di Kim negli ultimi minuti di partita è pazzesco, era a 15 metri dall’avversario e riesce ad anticiparlo, abbiamo un giocatore di livello mondiale. Spalletti è padrone dello spogliatoio e della squadra, ha grandissimi meriti”. Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 21 marzo 2023) Gennaro, ex portiere del Napoli, è intervenuto a "La Città del Pallone" su Radio Kiss Kiss Napoli, di seguito le sue parole: “Tutti lottano per un obiettivo comune, nessuno per i propri interessi personali. La squadra non stacca mai la spina ed è veramente impressionante. L’anticipo di Kim negli ultimi minuti di partita è pazzesco, era a 15 metri dall’avversario e riesce ad anticiparlo, abbiamo un giocatore di livello mondiale.e della squadra, ha”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Napoli impressionante, non stacca mai la spina, Spalletti ha grandi meriti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Napoli impressionante, non stacca mai la spina, Spalletti ha grandi meriti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Iezzo: 'Napoli impressionante, non stacca mai la spina, Spalletti ha grandi meriti' - apetrazzuolo : L'EX - Iezzo: 'Napoli impressionante, non stacca mai la spina, Spalletti ha grandi meriti' - napolimagazine : L'EX - Iezzo: 'Napoli impressionante, non stacca mai la spina, Spalletti ha grandi meriti' -