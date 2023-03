Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaMilan : Ielpo: “Ibrahimovic è un esempio, ma non gli avrei fatto battere il rigore” - Milannews24_com : Ielpo elogia Ibrahimovic: «Un esempio per tutti» - sportli26181512 : Ielpo: 'Ibrahimovic è un esempio per tutti, sul rigore di Udine ha avuto personalità': Mario Ielpo, ex calciatore,… - MilanNewsit : Ielpo: 'Ibrahimovic è un esempio per tutti, sul rigore di Udine ha avuto personalità' -

... l'ex calciatore ha infatti commentato: E su Adli : Secondoil ritorno in campo di Maignan non ha dato quella spinta decisiva alla squadra, ecco perché: Infine, una menzione perZlatantornerà non prima di fine gennaio, Divock Origi è nuovamente infortunato e Ante ... Lo ha affermato Marioai nostri microfoni, impossibile dargli torto. Lois Openda ©...Come sottolineato da Marioai nostri microfoni, sarà fondamentale per il Milan riuscire ad acquistare una giovane punta affidabile. Olivier Giroud non può bastare ee Origi non ...

Ielpo: “Ibrahimovic è un esempio, ma non gli avrei fatto battere il rigore” Pianeta Milan

Mario Ielpo, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV ha detto la sua tra le varie anche su Zlatan Ibrahimovic Mario Ielpo, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV ha detto la sua tra le varie anche su ...Mario Ielpo, ex calciatore, è intervenuto a Milan TV soffermandosi anche su Zlatan Ibrahimovic: "Sappiamo che Ibra è un esempio per tutti. Io non gli avrei fatto battere il ...