I viaggi più estremi, gli incontri più particolari, la bellezza di luoghi incantevoli in simbiosi con la natura. Tutto nell'incontro di sabato 25 marzo a "Porte dello Jonio" (Di martedì 21 marzo 2023) Continua il percorso di diffusione della lettura e della cultura dell'associazione "Pablo Neruda" che sabato 25 marzo 2023 presenterà il pluripremiato scrittore tarantino Gaetano Appeso, autore di libri che, nella forma di diari, raccontano i suoi viaggi estremi, fatti quasi sempre in solitudine, in Paesi lontanissimi e bellissimi. sabato prossimo alle ore 18.30 nel Cortile del Pescatore presso Porte dello Jonio la giornalista Gabriella Ressa, vice Presidente di Neruda Associazione, dialogherà con lo scrittore. Ad organizzare l'incontro letterario l'Associazione "Pablo NERUDA" con il presidente Saverio Sinopoli d'intesa con il direttore del Centro, Mauro Tatulli. Sul mega schermo scorreranno foto, video e ricordi di viaggi ...

