I Santi di Mercoledì 22 Marzo 2023

Santa LEA Vedova † Roma, 384
La vita di questa santa ci è nota solo attraverso gli scritti di san Girolamo, che ne parla in una lettera alla gentildonna Marcella, animatrice di una comunità femminile di tipo quasi monastico nella sua residenza sull'Aventino. Anche Lea è di famiglia nobile: rimasta vedova in giovane età, pareva che dovesse poi sposare un personaggio illustre, Vezzio Agorio Pretestato, chiamato ad assumere la dignità di console. Ma lei è entrata invece nella comunità di Marcella, …
www.Santiebeati.it/dettaglio/46500

San TRIAN Ecclesiastico irlandese
www.Santiebeati.it/dettaglio/97566

San NICOLA OWEN Religioso gesuita, martire Oxfordshire, Inghilterra, 1550 circa – Londra, Inghilterra, 22 Marzo 1606
Tra i quaranta martiri inglesi canonizzati il 25 ottobre 1970 da Paolo VI figura un'abile falegname, Nicholas ...

Savona, dopo 7 anni torna la solenne Processione del Venerdì Santo
trovare nella consueta 'Guida ufficiale' sul numero di aprile de Il Letimbro che uscirà mercoledì ... di ignoto di scuola napoletana del XVII secolo, è custodita nell'oratorio dei santi Pietro e ...

Libri. Cavazzoni all'Arco di Reggio con 'Il gran bugiardo'
1992), della traduzione scherzosa e infedele di Le leggende dei santi di Jacopo da Varagine (... Mercoledì 22 marzo h 18.00 Librerie.coop All'Arco via Emilia Santo Stefano 3/d, Reggio Emilia Incontro ...

Cinque incontri alla Sala Cavalla
professore e organista della Basilica di Sant'Andrea di Vercelli (nella foto) Mercoledì 12 aprile 2023 ore 18:00 Quasi tutti i santi giorni: santi antichi in veste contemporanea - Emiliano Cavalli, ...