I Red Devils puntano su Axel Disasi

(Di martedì 21 marzo 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Si dice che il Manchester United sia interessato al difensore del Monacomentre il club cerca di rafforzare le proprie opzioni di difensore centrale. Lisandro Martinez e Raphael Varane sono di gran lunga la coppia difensiva centrale numero uno di Erik ten Hag, e con il futuro di Harry Maguire e Victor Lindelof in sospeso, si dice chesia nel mirino del club. Lo afferma Foot Mercato, secondo cui lo United è la squadra più affezionata al francese, sotto contratto con il Monaco fino al 2025. L’outlet afferma che di recente si è svolto un incontro tra i due club mentre cercano un accordo di trasferimento, con il prezzo del 25enne che si aggira intorno ai 44 milioni di sterline. In piedi a 6ft 3in,è stato uno dei difensori di spicco in Ligue 1 in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Guidolino8 : Concordo con i tifosi del Manchester United, Harry LOSER Kane è la scelta migliore per i gloriosi RED DEVILS - divasluvuall : @ranentkl @sirajmsy @SznMartiaI @UnitedEdits_ @reddev_maaz @ruaidhridinho @ayanfe_vibes22 @Red_Devils_87 @BigAndo7… - Redblack100x100 : Pioli mi ricorda un po l’esordio di Solskjaer allo united, ma quest’ultimo non vinse nulla, i red devils spesso e… - RobRiva_SOA : Bastano 40” al #ManUnited per ribaltare il vantaggio del #FulhamFC ,firmato #Mitrovic Lasso di tempo in cui i Cott… - sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 15 Arsenal-Crystal Palace: Week end di quarti di finale di FA Cup per Manchester United e… -

Commenta per primo Secondo Sky Sport Germania , Marcel Sabitzer , centrocampista dello United in prestito dal Bayer Monaco, vuole rimanere a Manchester . Isono disposti a negoziare il trasferimento dell'austriaco, visto che in baviera non avrebbe molto spazio.sono rivali temibilissimi per il Milan, ma potrebbe non essere da sottovalutare anche la lunga militanza e il legame del giocatore gli 'acerrimi nemici' del Liverpool. Di cui il serbo si ...Il riferimento è alla gara di ritorno degli ottavi di finale della Champions quando Romelu Lukaku segnò due reti a Buffon, isi imposero sul Psg al Parco dei Principi per 3 - 1 ribaltando ...

Follia di Mitrovic durante Manchester United-Fulham: spinge e insulta l'arbitro! Corriere dello Sport

Uno è ucraino, l’altro russo: inseparabili anche fuori dal campo. "Si sono conosciuti quando il conflitto era già iniziato, ma questo non gli ha impedito di stringere un legame speciale".Rashford, attaccante del Manchester United, non ci sarà al Maradona: un'arma in meno contro gli azzurri di Mancini ...