I nuovi poteri del notaio con la riforma Cartabia (Di martedì 21 marzo 2023) Dal 28 febbraio 2023 è entrata in vigore la c.d. riforma Cartabia, con la quale il legislatore affida al notaio un ruolo centrale nella protezione degli interessi di soggetti incapaci. Al magistero del notaio sono anche affidate le autorizzazioni funzionali alla circolazione dei beni di provenienza successoria e dei beni ereditari in generale. L'intento è evidente: rendere più celere il conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie alla stipula dei relativi negozi. La riforma ha attribuito al notaio una competenza concorrente con quella dell'autorità giudiziaria a rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali interviene un soggetto incapace, ovvero aventi per oggetto beni ereditari. Si tratta, a ben vedere, di un ...

