I nomi dei manager che guideranno le grandi aziende: il risiko su Eni e Enel (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo stringe sulle nomine delle grandi aziende partecipate dallo Stato. Sono 600 le poltrone che vanno in scadenza e tra queste ci sono dei colossi come Eni, Enel, Leonardo, Poste e Terna. E persiste ancora una sorta di incertezza, su cui il Corriere della Sera cerca di fare alcuni chiarimenti. Una delle poche certezze è che Claudio Descalzi va verso una scontata riconferma come amministratore delegato dell'Eni, per quello che sarà il suo quarto mandato alla guida dell'azienda che fornisce gas e luce agli italiani. Un vero record, diventando addirittura più longevo del fondatore Enrico Mattei. In particolare Descalzi può contare su un rapporto di stretta fiducia con Giorgia Meloni, che considera Eni un'impresa strategica per la gestione della politica estera italiana. Diversa la situazione per ... Leggi su iltempo (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo stringe sullene dellepartecipate dallo Stato. Sono 600 le poltrone che vanno in scadenza e tra queste ci sono dei colossi come Eni,, Leonardo, Poste e Terna. E persiste ancora una sorta di incertezza, su cui il Corriere della Sera cerca di fare alcuni chiarimenti. Una delle poche certezze è che Claudio Descalzi va verso una scontata riconferma come amministratore delegato dell'Eni, per quello che sarà il suo quarto mandato alla guida dell'azienda che fornisce gas e luce agli italiani. Un vero record, diventando addirittura più longevo del fondatore Enrico Mattei. In particolare Descalzi può contare su un rapporto di stretta fiducia con Giorgia Meloni, che considera Eni un'impresa strategica per la gestione della politica estera italiana. Diversa la situazione per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #21marzo giornata in memoria delle vittime di mafia, oggi i nomi dei caduti saranno letti durante l'evento dell’ass… - mentecritica : Polemiche personali, meme, doppi menti, minacce di querela, vignette, i ruZZi, le storpiature dei nomi, i dibattiti… - Agenzia_Ansa : Mafia: a Crotone letti i nomi delle 88 vittime del naufragio dei migranti. Iniziativa davanti al Palamilone per la… - Mosange : RT @libera_annclm: Sul palco di Milano #libera scorrono i nomi dei bambini vittime di Cutro. Umanità perduta, verità e giustizia per tutte… - CosmaiMaurizio : RT @mentecritica: Polemiche personali, meme, doppi menti, minacce di querela, vignette, i ruZZi, le storpiature dei nomi, i dibattiti con i… -