I film di Zack Snyder verranno proiettati allo SnyderCon | cos’è e quando si farà

(Di martedì 21 marzo 2023) Dopo settimane di misteriosi teaser sui suoi social media, loCon si. Infattiha finalmente condiviso i dettagli del prossimo evento che si terrà a Los Angeles, che celebrerà il suo contributo al DC Extended Universe.Con: idiin un evento a Los Angeles IntitolatoCon, l’evento consisterà nella proiezione dei suoi treDC nel corso dell’ultimo fine settimana di aprile, seguita da una sessione di domande e risposte con il regista stesso. Man of Steel e Batman v. Superman: Dawn of Justice torneranno entrambi sul grande schermo, mentre l’evento principale della manifestazione sarà il debutto in IMAX di ...

...e nero [Snyder's Justice League: Justice Is Edizione grigia]. Non ero sicuro che ci sarebbe stata un'altra occasione in cui avremmo potuto proiettare la versione a colori nei cinema'. Ilè ......del regista originaleSnyder nel 2017. Il premio Oscar, che in passato ha manifestato i propri dubbi sull'interpretazione del giustiziere mascherato, ha poi rinunciato a dirigere il suosu ...Snyder ha dichiarato: " Ho sempre voluto proiettare i miei tredella DC in sala, insieme, ed è sempre stata una di quelle cose che non siamo mai stati sicuri sarebbero accadute. Abbiamo ...

Rebel Moon: il film di Zack Snyder diventerà un GDR Multiplayer.it

Il regista ha parlato dell'arrivo di graphic novel e cortometraggi per ampliare la saga di Rebel Moon, nuovo blockbuster di Netflix.Ecco che cosa ha detto l'autore a proposito del fumetto DC Comics che avrebbe dovuto continuare la saga dello 'SnyderVerse'.