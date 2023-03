I fan di Antonella Fiordelisi: “Ecco perché ti abbiamo eliminato dal GF Vip”, la lettera aperta (Di martedì 21 marzo 2023) I fan di Antonella Fiordelisi hanno deciso di farla uscire dal Grande Fratello Vip evitando di votarla e, per questo motivo, facendola slittare in ultima posizione. I fan di Antonella Fiordelisi: “Ecco perché ti abbiamo eliminato dal GF Vip” Gli estimatori della concorrente del GF Vip, hanno voluto scriverle una lettera aperta spiegando il motivo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 21 marzo 2023) I fan dihanno deciso di farla uscire dal Grande Fratello Vip evitando di votarla e, per questo motivo, facendola slittare in ultima posizione. I fan di: “tidal GF Vip” Gli estimatori della concorrente del GF Vip, hanno voluto scriverle unaspiegando il motivo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'appello sui social della mamma di Antonella: ecco cosa ha esplicitamente chiesto ai fan di sua figlia. #GFVIP - Novella_2000 : I Donnalisi inviano una lettera ad Antonella Fiordelisi e spiegano perché non l'hanno votata #donnalisi #gfvip - AntonelliCatia : @Sabrina_Volpi02 Saranno contenti i fan di EdoD.!!!!!!! ???????????? Lui ha sempre puntato Antonella e Nikita ?? - ciuppina : RT @Patri27102022: #Antonella #Fiordelisi non prendertela con tua mamma, prenditela con i tuoi fan che hanno votato Milena e così hanno con… - Helisa_9 : @ilaria_curtu Sinceramente stai parlando con una persona che sta votando per Nikita. Posso trovare una esternazione… -