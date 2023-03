I depositi nei conti correnti bancari segnano un -4,8%. Ener2crowd.com: “Ci sono 56 miliardi in meno” (Di martedì 21 marzo 2023) Da marzo 2022 a marzo 2023 è diminuito di 56 miliardi di euro il saldo totale dei conti correnti degli italiani. Le proiezioni sono state elaborate da Ener2crowd.com, la prima ed unica piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, insieme agli specialisti del GreenVestingForum, basandosi sui dati della Banca d’Italia. Inflazione e caro-vita, insomma, hanno invertito la nostra tendenza al risparmio dopo il periodo di crescita costante degli accumuli bancari che hanno caratterizzato il quinquennio 2017-2021. In particolare da agosto a novembre 2022 —e questa non è una proiezione, ma un dato certo— il calo è stato dell’1,5%, pari a ben 18 miliardi di euro in meno, passando dai 1.177 ... Leggi su italiasera (Di martedì 21 marzo 2023) Da marzo 2022 a marzo 2023 è diminuito di 56di euro il saldo totale deidegli italiani. Le proiezionistate elaborate da.com, la prima ed unica piattaforma italiana di lending crowdfunding ambientale ed energetico, insieme agli specialisti del GreenVestingForum, basandosi sui dati della Banca d’Italia. Inflazione e caro-vita, insomma, hanno invertito la nostra tendenza al risparmio dopo il periodo di crescita costante degli accumuliche hanno caratterizzato il quinquennio 2017-2021. In particolare da agosto a novembre 2022 —e questa non è una proiezione, ma un dato certo— il calo è stato dell’1,5%, pari a ben 18di euro in, passando dai 1.177 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Curiose teorie a @OmnibusLa7 Dobbiamo PRIMA approvare il MES perché così saremo CREDIBILI nei confronti dei paesi… - ijsvv : RT @MANNapoli: #monopoly edizione #Mann! Da domani in vendita al bookshop. Con il ricavato delle vendite sarà finanziato il restauro delle… - Jotafrisco : RT @MANNapoli: #monopoly edizione #Mann! Da domani in vendita al bookshop. Con il ricavato delle vendite sarà finanziato il restauro delle… - Gasparini5Mara : RT @NicolaOliv20: OPZIONE DONNA??? NON CI SONO SOLDI.....SONO X LA GUERRA DI BIDEN L'AMERICANO. COME DICE,MANDA LE ARMI CHE SONO NEI DEPOS… - paolaca81058036 : RT @NicolaOliv20: OPZIONE DONNA??? NON CI SONO SOLDI.....SONO X LA GUERRA DI BIDEN L'AMERICANO. COME DICE,MANDA LE ARMI CHE SONO NEI DEPOS… -