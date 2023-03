(Di martedì 21 marzo 2023) L’U.S. Salernitana 1919 comunica che in occasione dei prossimi impegni Fifa sono statidalle rispettive federazioni i seguenti: Ochoa – Messico Dia – Senegal Bronn – Tunisia Piatek – Polonia L. Coulibaly – Mali Kastanos – Cipro Daniliuc – Austria Crnigoj – Slovenia Gyomber – Slovacchia Botheim – Norvegia U21 Pirola – Italia U21 Lovato – Italia U21 Fonte articolo e foto: www.ussalernitana1919.it seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

I calciatori granata convocati con le nazionali – US Salernitana 1919 ... US Salernitana 1919

Buone notizie in casa Salernitana, Il Mattino, ha fatto il punto sulle condizioni di Pasquale Mazzocchi: le ultime sull'esito degli esami ...La risonanza magnetica a cui si è sottoposto ieri il calciatore granata ha escluso complicazioni alla spalla destra, dopo la botta rimediata sabato contro il Bologna. Niente lussazione – ma questo era ...