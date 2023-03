I bot sono davvero così sviluppati?

(Di martedì 21 marzo 2023) A che punto siamo con i bot? Dopo aver approfondito le varie tipologie di botnel tempo, abbiamo fatto una chiacchierata con Alex Orlowski – esperto nello scovare bot e botnet creati per scopo propagandistico sui social -: «Risulta vero che i botdiventati sempre più di qualità però, attenzione, le botnetfatte da una grossa quantità di account controllati da una sola persona o da un solo team», ha messo in guardia l’esperto. LEGGI ANCHE >>> Lotta ai bot e codice aperto agli sviluppatori: le intenzioni di Musk secondo Alex Orlowski Come sievoluti i bot utilizzati sui social? «A parte i bot, chetotalmente automatizzati – prosegue Orlowski ai microfoni di Giornalettismo – da anni c’è la tendenza ad utilizzare i sock puppets: una persona apre una decina di account ...

Storia dei bot, com'erano e come sono diventati | Giornalettismo Giornalettismo

