Hong Kong: arrestato Albert Ho per legge sicurezza nazionale (Di martedì 21 marzo 2023) Albert Ho, una delle figure più note sul fronte della difesa dei diritti di Hong Kong, è stato arrestato oggi dalla locale polizia di sicurezza nazionale con l'accusa di presunta manomissione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023)Ho, una delle figure più note sul fronte della difesa dei diritti di, è statooggi dalla locale polizia dicon l'accusa di presunta manomissione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Se la vostra giornata è partita con il piede sbagliato, pensate a Heather Parisi. Venuta in Italia con un jeans per… - raimovie : Alle 21.10 'In the Mood for Love' di Wong Kar-wai con Tony Leung, Maggie Cheung | Versione restaurata | Hong Kong,… - Gian140363 : Al via la fiera Art Basel Hong Kong. La città torna riferimento per il mercato dell’arte - ValeryMell1 : RT @LennyBusker3: polizia di Hong Kong ha rimesso in arresto il leader pro-democrazia Albert Ho L'avvocato, 71 anni, era stato accusato ai… - infoiteconomia : Borsa: Hong Kong tenta il rimbalzo, apre a +0,62% -