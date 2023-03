Hollywood chiusa per sciopero? É una possibilità più che concreta

Leggi su tvzoom

(Di martedì 21 marzo 2023) Timori di unomentre gli sceneggiatori avviano trattative sulle retribuzioni Financial Times, di Christopher Grimes, pag. 5si sta preparando a un potenziale: ieri gli sceneggiatori e gli studi cinematografici hanno iniziato le trattative contrattuali che si preannunciano le più controverse dal 2007, quando l’industria cinematografica e televisiva si fermò per 100 giorni. La Writers Guild of America, che conta 11.500 membri, sta prendendo di mira le pratiche di retribuzione che hanno preso piede nell’era dello streaming – comprese le modalità di pagamento dei diritti d’autore – e inizia i colloqui con l’Alliance of Motion Picture and Television Producers. L’attuale contratto scade il 1° maggio. “Gli scrittori sono sottovalutati da tempo, ma il passaggio al modello dello ...