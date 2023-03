Hojbjerg a Conte: «Dovrebbe prima chiarirsi con se stesso e poi con noi» (Di martedì 21 marzo 2023) Il centrocampista del Tottenham, Pirre-Emil Hojbjerg, ha parlato dal ritiro della Danimarca toccando anche la vicenda legata allo sfogo di Antonio Conte. L’ex Inter non è riuscito a trattenere la rabbia dopo il pareggio esterno contro il Southampton, dove gli Spurs si sono fatti rimontare da 3-1 a 3-3 in 17 minuti, definendo i giocatori “egoisti che non hanno voglia di vincere per davvero”. Il danese ha espresso prima supporto all’allenatore ma poi gli ha consigliato di schiarirsi le idee. Hojbjerg a Conte «Penso che tutti abbiamo visto la conferenza di Conte. Ha tenuto una conferenza stampa molto onesta e molto aperta. È perché non è soddisfatto. Non lo fai se sei arrivato ai quarti di finale di Champions League e se sei in semifinale di la Coppa d’Inghilterra. Deriva ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) Il centrocampista del Tottenham, Pirre-Emil, ha parlato dal ritiro della Danimarca toccando anche la vicenda legata allo sfogo di Antonio. L’ex Inter non è riuscito a trattenere la rabbia dopo il pareggio esterno contro il Southampton, dove gli Spurs si sono fatti rimontare da 3-1 a 3-3 in 17 minuti, definendo i giocatori “egoisti che non hanno voglia di vincere per davvero”. Il danese ha espressosupporto all’allenatore ma poi gli ha consigliato di sle idee.«Penso che tutti abbiamo visto la conferenza di. Ha tenuto una conferenza stampa molto onesta e molto aperta. È perché non è soddisfatto. Non lo fai se sei arrivato ai quarti di finale di Champions League e se sei in semifinale di la Coppa d’Inghilterra. Deriva ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: TOTTENHAM - Hojbjerg sullo sfogo di Conte: 'E' stato onesto, facciamo il possibile per accontentarlo' - apetrazzuolo : TOTTENHAM - Hojbjerg sullo sfogo di Conte: 'E' stato onesto, facciamo il possibile per accontentarlo' - napolimagazine : TOTTENHAM - Hojbjerg sullo sfogo di Conte: 'E' stato onesto, facciamo il possibile per accontentarlo' - napolista : #Hojbjerg a #Conte: «Dovrebbe prima chiarirsi con se stesso e poi con noi» Dal ritiro danese: «Non lo fai se sei a… - fcin1908it : Højbjerg risponde a Conte: “Non sono io a giudicarlo. Deve essere più preciso se vuole…” -