Hodgson in panchina a 75 anni | l’allenatore senza tempo trova squadra

Roy Hodgson continua a mettersi in gioco ed è pronto ad iniziare una nuova avventura. Si tratta di un allenatore di grandissima esperienza, protagonista di una carriera ricca di soddisfazioni, Il 75enne non ha intenzione di fermarsi ed è uno dei migliori allenatori, il suo curriculum parla da solo. Nel corso della carriera da tecnico ha conquistato quattro campionati svedesi, due con l'Halmstad (1976, 1979) e due con il Malmö FF (1986, 1988), due Coppe di Svezia con il Malmö FF (1985-1986, 1988-1989), un campionato danese (2000-2001) e una Supercoppa di Danimarca (2001) con il Copenaghen. E' stato anche un calciatore, nel ruolo di difensore. Protagonista con le maglie di Crystal Palace, Tonbridge Angels, Gravesend & Northfleet, Maidstone Utd, Ashford Town, Berea Park, Carshalton Athletic. Poi ha intrapreso la carriera da allenatore, anche in Italia.

