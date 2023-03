“Hey, ma è Antonella”. GF Vip 7, è successo dopo l’eliminazione. I fan hanno visto tutto (Di martedì 21 marzo 2023) Per la gioia immensa dei #Donnalisi del GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme. Insomma, anche se il giovane era stato cacciato in malo modo per aver commesso dei gesti molto violenti nei confronti della ragazza, i due sono più innamorati che mai. Come abbiamo già raccontato, Edoardo non era presente in studio per scelte di produzione (nessuno degli eliminati per comportamenti scorretti è invitato alle dirette, tranne Ciacci e Ginevra Lamborghini). Antonella appena uscita ha chiesto subito ad Alfonso Signorini dove fosse e lui gli ha risposto che era sulla strada che lo portava a Cinecittà. Il giovane, appena saputo dell’eliminazione della Fiordelisi, ha scritto sui social:“Sia chiara una cosa: Antonella è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Per la gioia immensa dei #Donnalisi del GF Vip 7,Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono tornati insieme. Insomma, anche se il giovane era stato cacciato in malo modo per aver commesso dei gesti molto violenti nei confronti della ragazza, i due sono più innamorati che mai. Come abbiamo già raccontato, Edoardo non era presente in studio per scelte di produzione (nessuno degli eliminati per comportamenti scorretti è invitato alle dirette, tranne Ciacci e Ginevra Lamborghini).appena uscita ha chiesto subito ad Alfonso Signorini dove fosse e lui gli ha risposto che era sulla strada che lo portava a Cinecittà. Il giovane, appena saputo deldella Fiordelisi, ha scritto sui social:“Sia chiara una cosa:è uscita per scelta del suo stesso fandom, il principale motivo è stato il suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kamy_hey : No ragazzi Antonella fuori dalla casa non mi sembra vero ma come cosa perchè EH?!?!? #GFvip - kamy_hey : Aiut sto frignando per Antonella lei è stata davvero uno dei pilastri di questa edizione #GFvip - kamy_hey : La noia di questi ultimi 14giorni senza Antonella, sto realizzando adesso... #GFvip - kamy_hey : Antonella meritava la finale, che piacesse o meno è stata oggettivamente una di pochi protagonisti di questa edizione. #GFvip - kamy_hey : A prescindere dal risultato di cui sono supercontanta, avrei apprezzato molto sia Antonella che Nikita in finale #GFvip -

