Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Hamsik-#Lobotka, l’abbraccio e il botta e risposta che fa sognare #Napoli: I due si sono ritrovati in Nazionale: p… - 100x100Napoli : ([VIDEO] L’incontro in nazionale per Lobotka e Hamsik) - SportdelSud : ???? Lobotka e Hamsik si sono incontrati nel corso della cena di ieri sera del ritiro slovacco, scambiando parole e… - NapoletanoFier1 : RT @nandoneapolis: Hamsik va a salutare i compagni della nazionale slovacca e si sofferma con Lobotka e gli dice scudetto e champions... Lo… - 1926pe : RT @Spazio_Napoli: Ma quanto è bello vedere #Hamsik e #Lobotka insieme????? #sscnapoli #slovacchia -

"Allora quest'anno Champions e Scudetto". "Speriamo...". Questo il botta e risposta tra sorrisi e speranze di Marekcon Stanislav. I due centrocampisti si sono ritrovati nel ritiro della Nazionale slovacca e, dopo essersi affettuosamente abbracciati, hanno condiviso qualche momento insieme. Un ...Dopo il ritiro con la nazionale Slovacca, Marekha fatto una sorpresa ai sui ex compagni. Comments commentsMilan Skriniar è stato premiato come miglior calciatore slovacco dell'anno per il 2022. Skriniar batteE' al quarto trionfo di fila e ha preceduto in classifica il centrocampista del Napoli Stanislave Marek, per la 16esima volta consecutiva sul podio. Tutte le news sul ...

Hamsik abbraccia Lobotka in ritiro: 'Scudetto e Champions'. La risposta di 'Stani' (VIDEO) AreaNapoli.it

Nella giornata odierna è arrivato l’esito del sondaggio, con il centrale nerazzurro che ha trionfato per il quarto anno consecutivo. Difatti il difensore slovacco al termine della stagione saluterà l’ ...Milan Skrinar, in forza all'Inter, è stato premiato come miglior calciatore slovacco per il 2022 e questo è il suo quarto trionfo di fila ...