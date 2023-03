Più di 530 persone sono state uccise dall'inizio di quest'anno negli scontri tra bande ad: lo hanno reso noto oggi le Nazioni Unite. Quest'anno, "fino al 15 marzo, un totale di 531 persone sono state uccise, 300 ferite e 277 rapite in incidenti legati alle bande avvenuti ...... al secolo Claire Joelle Phillipe, nata nella Lorena francese e residente addal 1999. Senza ... Come ha rivelato del Coordinamentoper gli affari umanitari (Ocha), questa settimana nell'isola ...... Helen La Lime, rappresentante speciale del segretario generale dell'per, ha una situazione umanitaria catastrofica, nella quale ad'Per diverse settimane tre crisi si sono ...

Haiti: Onu, da gennaio 531 morti in scontri tra bande Tiscali Notizie

Più di 530 persone sono state uccise dall'inizio di quest'anno negli scontri tra bande ad Haiti: lo hanno reso noto oggi le Nazioni Unite. (ANSA) ...Le bande arruolano di continuo bimbi e adolescenti per rimpiazzare le perdite. La lotta di suor Paesie: «Porto in classe chi non è mai andato perché troppo povero, è l’ultimo rifugio» ...