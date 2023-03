Hai ancora monete da 500 lire? Fino a 12.000 euro per queste (Di martedì 21 marzo 2023) monete da 500 lire d’argento o bimetalliche: ecco quali sono quelle più ricercate sul mercato. Qual è il valore di questa moneta? Scopriamolo. Gli esperti di monete metalliche in lire ed in euro sono sempre alla costante ricerca di pezzi unici, rari da acquistare o da vendere. Sia che si tratti di monete coniate dalla Zecca italiana prima dell’entrata in vigore dell’euro sia che si tratti di monete in euro, gli studiosi di numismatica sono interessati alla compravendita di monete, che presentano una tiratura limitata, errori di conio e che celebrano determinati eventi e/o anniversari. Tra le monete più ricercate ci sono le monete da 500 lire che sono state coniate ... Leggi su blowingpost (Di martedì 21 marzo 2023)da 500d’argento o bimetalliche: ecco quali sono quelle più ricercate sul mercato. Qual è il valore di questa moneta? Scopriamolo. Gli esperti dimetalliche ined insono sempre alla costante ricerca di pezzi unici, rari da acquistare o da vendere. Sia che si tratti diconiate dalla Zecca italiana prima dell’entrata in vigore dell’sia che si tratti diin, gli studiosi di numismatica sono interessati alla compravendita di, che presentano una tiratura limitata, errori di conio e che celebrano determinati eventi e/o anniversari. Tra lepiù ricercate ci sono leda 500che sono state coniate ...

