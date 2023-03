Guerra Ucraina, Cina ha venduto droni a Russia: le prove del Nyt (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La Cina, nell’anno successivo all’invasione dell’Ucraina e all’inizio della Guerra, ha venduto droni e loro componenti alla Russia per più di 12 milioni di dollari. Lo rivela un’inchiesta del New York Times basata sull’analisi dei dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza. Secondo il quotidiano, la Cina ha fornito alla Russia un mix di prodotti della Dji, società tecnologica cinese leader nella realizzazione di droni, e di una serie di aziende più piccole, spesso tramite piccoli intermediari ed esportatori. Le vendite ufficiali, secondo il Nyt, sono probabilmente solo una parte di un flusso più ampio di tecnologie attraverso canali non ufficiali che arriva in Russia attraverso nazioni ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – La, nell’anno successivo all’invasione dell’e all’inizio della, hae loro componenti allaper più di 12 milioni di dollari. Lo rivela un’inchiesta del New York Times basata sull’analisi dei dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza. Secondo il quotidiano, laha fornito allaun mix di prodotti della Dji, società tecnologica cinese leader nella realizzazione di, e di una serie di aziende più piccole, spesso tramite piccoli intermediari ed esportatori. Le vendite ufficiali, secondo il Nyt, sono probabilmente solo una parte di un flusso più ampio di tecnologie attraverso canali non ufficiali che arriva inattraverso nazioni ...

