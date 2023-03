Guerra in Ucraina, New York Times: “Pechino ha venduto droni a Mosca per oltre 12 milioni di dollari dall’inizio dell’invasione” (Di martedì 21 marzo 2023) La Cina ha sempre smentito alcun coinvolgimento diretto nella Guerra in Ucraina e ha sempre negato di aver fornito armi alla Russia. Eppure secondo il New York Times, che cita dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza, Pechino ha venduto a Mosca droni e componenti per oltre 12 milioni di dollari dall’inizio dell’invasione ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) La Cina ha sempre smentito alcun coinvolgimento diretto nellaine ha sempre negato di aver fornito armi alla Russia. Eppure secondo il New, che cita dati doganali ufficiali russi forniti da una società terza,hae componenti per12di... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Bernard-Henri Lévy: «Chi ha voluto questa guerra deve capire che non può vincere. Solo a quel punto si fermerà. La… - demagistris : È in corso il colloquio tra XI Jinping e Putin, tra Cina e Russia, per iniziare a parlare di pace e non solo di gue… - Simone_978_ : Mandato di arresto per #putin della Corte Penale Internazionale de L’Aja, la domanda è perché non viene riconosciut… - discordoconme : RT @rinnegatto: Possiamo essere d'accordo su patrimoniale, basic income, stato sociale, antifascismo, antirazzismo, noborder, diritti civil… - AncoraFischia : Recensione: “#Guerra in #Ucraina – Cause, conseguenze, retroscena”.. -