Guendalina Tavassi cacciata dall’hotel per famiglie per le sue confessioni hot sul sesso: “Sono sconvolta, gente di m***a. I bambini in qualche modo nascono” (Di martedì 21 marzo 2023) “sesso quattro volte la settimana? Qui Sono 4 volte al giorno”. Così aveva detto Guendalina Tavassi nell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda pochi giorni fa, affiancata dal compagno Federico Perna che la definiva “insaziabile a letto”. Parole che hanno fatto subito il giro del web e Sono arrivate anche all’orecchio dell’ufficio stampa di una catena di family hotel che non le ha affatto apprezzate, anzi, ha deciso di annullare la collaborazione con la showgirl 37enne. E’ stata la stessa influencer a raccontare l’episodio in un accorato sfogo su Instagram che ha aperto – ovviamente – il dibattito social sul tema. “Sono veramente sconvolta! Dovete sapere che c’è ancora gente di m***a dietro tante strutture familiari – ha esordito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “quattro volte la settimana? Qui4 volte al giorno”. Così aveva dettonell’ultima puntata de Le Iene, andata in onda pochi giorni fa, affiancata dal compagno Federico Perna che la definiva “insaziabile a letto”. Parole che hanno fatto subito il giro del web earrivate anche all’orecchio dell’ufficio stampa di una catena di family hotel che non le ha affatto apprezzate, anzi, ha deciso di annullare la collaborazione con la showgirl 37enne. E’ stata la stessa influencer a raccontare l’episodio in un accorato sfogo su Instagram che ha aperto – ovviamente – il dibattito social sul tema. “veramente! Dovete sapere che c’è ancoradidietro tante strutture familiari – ha esordito ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Guendalina Tavassi cacciata dall’hotel per famiglie per le sue confessioni hot sul sesso: “Sono sconvolta, gente di… - GiuseppinaPusce : RT @Maria47965890: Tavassonaaa purtroppo x te è stata eliminata dai suoi fedeli fans !! Va a rifarti anche il cervello o, ne sei sprovvista… - accidiaaa : Quindi Orietta,biccy,indifferenza astrale,guendalina tavassi,ora potranno avere la foto con la loro idola Antonella… - Maria47965890 : Tavassonaaa purtroppo x te è stata eliminata dai suoi fedeli fans !! Va a rifarti anche il cervello o, ne sei sprov… - DonnaGlamour : Guendalina Tavassi bandita da un resort per famiglie: “Sono sconvolta, è uno schifo”, il motivo -