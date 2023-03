“Guardate cosa le hanno fatto” GF Vip 7 | Antonella eliminata | il gesto choc di Tavassi e Oriana

(Di martedì 21 marzo 2023) Al GF Vip 7 si è materializzata l’incredibile eliminazione diFiordelisi, che nella serata del 20 marzo ha salutato tutti i suoi compagni di avventura a poco dalla finale, prevista per il prossimo 3 aprile. Lei comunque ha preso male la notizia, soprattutto quando ha scoperto la decisione di sua madre, che ha invitato i fan dell’influencer a non votarla per estrometterla dal programma a causa delle difficoltà emotive. Ma la fidanzata di Edoardo Donnamaria avrebbe voluto proseguire il suo percorso fino alla fine. A fare rumore adesso è ciò che è successo al GF Vip 7, subito dopo l’eliminazione diFiordelisi. Le telecamere del reality show di Canale 5indugiato in particolare su EdoardoMarzoli, cheun ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? Guardate cosa ci mostra @mariogiordano5 : la chat che imbarazza #Gualtieri e il #Pd a Roma (VIDEO) ?? - adrianopescaro1 : RT @NicolaPorro: ?? ESCLUSIVO ?? Guardate cosa ci mostra @mariogiordano5 : la chat che imbarazza #Gualtieri e il #Pd a Roma (VIDEO) ?? https:… - AlciatoMario : RT @NicolaPorro: ?? ESCLUSIVO ?? Guardate cosa ci mostra @mariogiordano5 : la chat che imbarazza #Gualtieri e il #Pd a Roma (VIDEO) ?? https:… - 100oriele : Questo è il post sulla squalifica di Daniele … NO RAGA QUESTA È FOLLIA!! Guardate cosa hanno avuto il coraggio di… - luca197745 : RT @NicolaPorro: ?? ESCLUSIVO ?? Guardate cosa ci mostra @mariogiordano5 : la chat che imbarazza #Gualtieri e il #Pd a Roma (VIDEO) ?? https:… -

Glielo hanno chiesto ieri anche gli studenti della Luiss: presidente,ne pensa 'No,mi mettete in imbarazzo: evitiamo'. Abbonati per continuare a leggere Sei già abbonato Accedi Resta ...- Mi dà un'idea concreta di questo Consiglio Nazionale, potrei parlarvi per un'intera ... - Il suo è stato un intervento durissimo Ma lei ha idea disia la difficoltà in cui un ...Quindi, cittadini giudici,attentamente il cielo …" Per le parole di Medvedev i giornali italiani sono in fibrillazione. Per consolarsi, pubblicano la reazione soddisfatta del ...

Guardate cosa ci ha regalato il James Webb: Un evento cosmico rarissimo Everyeye Tech

Ero così tanto Filippone ritenuto espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro i due ne sono accusati dell'omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo avvenuto il diciotto gennaio d ...L'innovativo "spazzino" robot WasteShark sta per essere testato anche a Londra per rimuovere plastica e detriti dal Tamigi.