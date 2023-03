“Guardate che ha fatto”. GF Vip, Nikita non ha perso tempo dopo l’uscita di Antonella (Di martedì 21 marzo 2023) Anche se mancano solamente due misere settimane alla fine di questo discusso e lunghissimo GF Vip 7, c’è chi è comunque rimasto molto provato dalla eliminazione choc di Antonella Fiordelisi. I suoi genitori e i Donnalisi sono riusciti nel loro intento, farla uscire per rigenerarsi. Ma come avrà reagito Nikita Pelizon? Erano convinte, pure se non lo ammettevano ad alta voce, che sarebbero diventate finaliste e avrebbero affrontato mano nella mano la Finale del prossimo 3 aprile. Oggi, Antonella Fiordelisi è fuori dal GF Vip 7 con il suo Edoardo Donnamaria e Nikita Pelizon rischia di non andare in Finale. Cosa ha fatto nella notte. GF Vip, il gesto di Nikita dopo l’uscita di Antonella Quando Alfonso Signorini ha annunciato ... Leggi su tuttivip (Di martedì 21 marzo 2023) Anche se mancano solamente due misere settimane alla fine di questo discusso e lunghissimo GF Vip 7, c’è chi è comunque rimasto molto provato dalla eliminazione choc diFiordelisi. I suoi genitori e i Donnalisi sono riusciti nel loro intento, farla uscire per rigenerarsi. Ma come avrà reagitoPelizon? Erano convinte, pure se non lo ammettevano ad alta voce, che sarebbero diventate finaliste e avrebbero affrontato mano nella mano la Finale del prossimo 3 aprile. Oggi,Fiordelisi è fuori dal GF Vip 7 con il suo Edoardo Donnamaria ePelizon rischia di non andare in Finale. Cosa hanella notte. GF Vip, il gesto didiQuando Alfonso Signorini ha annunciato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? ESCLUSIVO ?? Guardate cosa ci mostra @mariogiordano5 : la chat che imbarazza #Gualtieri e il #Pd a Roma (VIDEO) ?? - teatrolafenice : Nasceva oggi a Žytomyr Svjatoslav Richter. Nessuno può prescindere dalla sua personalità per sempre e da sempre leg… - sandrogozi : Ogni volta @antoniopolito1 ci riprova: guardate i tweet che faceva durante la crisi dei gilet gialli. Diciamo che a… - vaintedom : RT @matteodiamante: Non mandatemi video, non chiedetemi del perché ad uno si e all’altro no,il mio obiettivo è vederla felice e in finale,t… - AllmetaMirko : RT @matteodiamante: Non mandatemi video, non chiedetemi del perché ad uno si e all’altro no,il mio obiettivo è vederla felice e in finale,t… -