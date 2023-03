Gruppo Ciro Amodio: nuova veste per il punto vendita di San Giorgio a Cremano (Di martedì 21 marzo 2023) Riapre oggi al pubblico il punto vendita Ciro Amodio di San Giorgio a Cremano che si presenta in una nuova veste rinnovata e con una importante novità: per la prima volta la bottega di via Bachelet amplia la sua offerta con l’inserimento di un nuovo reparto dedicato al pane artigianale Ciro Amodio. “Il pane è uno dei nostri prodotti di punta – insieme ai latticini e ai salumi a marchio Ciro Amodio – e per questo abbiamo fortemente voluto dedicare uno spazio ai lievitati artigianali: pani, baguette e panini sempre caldi di forno e freschi ad ogni ora”, afferma Fausto Amodio A.D. del Gruppo Ciro Amodio. Il locale, a metà ... Leggi su ildenaro (Di martedì 21 marzo 2023) Riapre oggi al pubblico ildi Sanche si presenta in unarinnovata e con una importante novità: per la prima volta la bottega di via Bachelet amplia la sua offerta con l’inserimento di un nuovo reparto dedicato al pane artigianale. “Il pane è uno dei nostri prodotti di punta – insieme ai latticini e ai salumi a marchio– e per questo abbiamo fortemente voluto dedicare uno spazio ai lievitati artigianali: pani, baguette e panini sempre caldi di forno e freschi ad ogni ora”, afferma FaustoA.D. del. Il locale, a metà ...

