Gruppo anti - Putin rivendica incendio a sede Fsb a Rostov (Di martedì 21 marzo 2023) Un Gruppo russo anti - Cremlino chiamato Chyorny Most (Ponte Nero) ha rivendicato la sua responsabilità nell'incendio avvenuto la scorsa settimana in una sede del Servizio di sicurezza federale (Fsb) ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) Unrusso- Cremlino chiamato Chyorny Most (Ponte Nero) hato la sua responsabilità nell'avvenuto la scorsa settimana in unadel Servizio di sicurezza federale (Fsb) ...

