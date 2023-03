Gruppi d' élite | la bomba di Nicolai Lilin | perché Putin può saltare davvero

(Di martedì 21 marzo 2023) Spesso mi chiedononella guerra russo-ucraina uno dei ruoli più importanti viene riservato agli operatori della compagnia militare privata Wagner, invece che ai reparti operativi dell'esercito russo. I primi vengono considerati specialisti più preparati, addestrati ed esperti di tutta la macchina militare della quale dispone la Russia al giorno d'oggi. Questa opinione è ampiamente condivisa sia dagli analisti statunitensi ed occidentali, che da quelli ucraini e ovviamente dai russi stessi. Per rispondere a questa domanda, attingendo alla propaganda russa, si può formulare la seguente conclusione: la Russia sta applicando in Ucraina una strategia militare ristretta, cercando di raggiungere gli obiettivi prefissati con minimo degli sforzi. Per questo il contingente militare russo è ridotto, molto spazio lasciato ai reparti militari delle repubbliche del Donbass, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : 'Già dalla 2ª Guerra Cecena ha preferito gruppi d’élite all'armata russa, che oggi fa ridere i polli. Ma oggi paga… - Briscolincinque : @marcomarkiori @LorenaLuVi Le rispondo io: no. Ma sono le tesi contrattualiste fallaci. Si basano su cattiva analog… - giandoserrao : La Russia ha elaborato un piano per destabilizzare la #Moldavia e sottoporla al suo controllo entro 2030. Lo rivela… - daguannomassimo : RT @metaanto: @matteosalvinimi I servi delle élite massoniche vogliono costringere gli italiani a SVENDERE le loro case ai grandi gruppi co… - metaanto : RT @metaanto: @matteosalvinimi I servi delle élite massoniche vogliono costringere gli italiani a SVENDERE le loro case ai grandi gruppi co… -

