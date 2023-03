Grillo fa autocritica | «Non dovevamo gridare onestà» L’abbraccio di Di Battista | Conte e Bonafede

(Di martedì 21 marzo 2023) Il garante del M5S a Roma per il suo spettacolo: «L’tenerla nascosta. Abbiamo sbagliato a gridarla». In platea alcuni volti noti del Movimento

Il garante del M5S a Roma per il suo spettacolo: «L'onestà dovevamo tenerla nascosta. Abbiamo sbagliato a gridarla». In platea alcuni volti noti del Movimento