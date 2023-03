Grazie a un nuovo dato, oggi è più chiara l'origine della pandemia (Di martedì 21 marzo 2023) Circa una settimana fa, è stato fatto filtrare alla stampa, e anticipato all’Oms, un nuovo dato utile a tracciare la possibile origine della pandemia di Sars-Cov-2: l’isolamento di abbondante materiale genetico di una particolare specie, il cane procione, negli stessi campioni risultati fortemente positivi al virus, provenienti da gabbie e altre strutture del famoso mercato. Ora, per apprezzare la difficoltà, così come il reale significato, di questi nuovi dati, conviene ricostruire fin dall’inizio la storia delle prove circostanziali fin qui ottenute, circa l’origine dell’epidemia a partire da animali vivi venduti nel mercato di Huanan a Wuhan. Fin dal 2020, era noto che alcune specie di carnivori, fra cui il cane procione, si infettano e trasmettono facilmente il virus ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) Circa una settimana fa, è stato fatto filtrare alla stampa, e anticipato all’Oms, unutile a tracciare la possibiledi Sars-Cov-2: l’isolamento di abbondante materiale genetico di una particolare specie, il cane procione, negli stessi campioni risultati fortemente positivi al virus, provenienti da gabbie e altre strutture del famoso mercato. Ora, per apprezzare la difficoltà, così come il reale significato, di questi nuovi dati, conviene ricostruire fin dall’inizio la storia delle prove circostanziali fin qui ottenute, circa l’dell’epidemia a partire da animali vivi venduti nel mercato di Huanan a Wuhan. Fin dal 2020, era noto che alcune specie di carnivori, fra cui il cane procione, si infettano e trasmettono facilmente il virus ...

