Gravina: «Dobbiamo dare una sterzata al sistema per quanto riguarda la crescita dei giovani» (Di martedì 21 marzo 2023) Gabriele Gravina, presidente federale della FIGC, ha parlato a Il Mattino riguardo al calcio italiano e ai giovani in Italia Gabriele Gravina, presidente federale della FIGC, ha parlato a Il Mattino riguardo al calcio italiano e ai giovani in Italia. Le sue dichiarazioni: «Sono troppo pochi i selezionabili per la Nazionale italiana in generale! Nei nostri vivai abbiamo tanto talento, ma bisogna metterlo nelle condizioni di giocare, sbagliare e maturare, solo così si diventa campione. Abbiamo bisogno di una sterzata di sistema se vogliamo creare le condizioni per creare un gruppo azzurro di qualità in grado di competere con le Nazionali più forti. Bisogna investire sui vivai non per necessità ma per convinzione, ne trarrebbero beneficio sia i Club che la maglia azzurra». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 21 marzo 2023) Gabriele, presidente federale della FIGC, ha parlato a Il Mattino riguardo al calcio italiano e aiin Italia Gabriele, presidente federale della FIGC, ha parlato a Il Mattino riguardo al calcio italiano e aiin Italia. Le sue dichiarazioni: «Sono troppo pochi i selezionabili per la Nazionale italiana in generale! Nei nostri vivai abbiamo tanto talento, ma bisogna metterlo nelle condizioni di giocare, sbagliare e maturare, solo così si diventa campione. Abbiamo bisogno di unadise vogliamo creare le condizioni per creare un gruppo azzurro di qualità in grado di competere con le Nazionali più forti. Bisogna investire sui vivai non per necessità ma per convinzione, ne trarrebbero beneficio sia i Club che la maglia azzurra». L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anto6133152272 : RT @ilariofanto0: Abbonatevi per vedere gli abbinamenti e i sorteggi delle Coppe europee, ve lo dice sottovoce anche #costscurta ????. Dobbi… - pg_chirico : RT @ilariofanto0: Abbonatevi per vedere gli abbinamenti e i sorteggi delle Coppe europee, ve lo dice sottovoce anche #costscurta ????. Dobbi… - jhonny3211 : RT @ilariofanto0: Abbonatevi per vedere gli abbinamenti e i sorteggi delle Coppe europee, ve lo dice sottovoce anche #costscurta ????. Dobbi… - cosimosimone2 : RT @ilariofanto0: Abbonatevi per vedere gli abbinamenti e i sorteggi delle Coppe europee, ve lo dice sottovoce anche #costscurta ????. Dobbi… - vincio963 : RT @ilariofanto0: Abbonatevi per vedere gli abbinamenti e i sorteggi delle Coppe europee, ve lo dice sottovoce anche #costscurta ????. Dobbi… -