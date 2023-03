Gratteri: “Come WhatsApp, le mafie costruiscono piattaforme segrete per gli affari. E noi parliamo di ridurre le intercettazioni” (Di martedì 21 marzo 2023) Mozzo. piattaforme segrete, realizzate dalle mafie al servizio delle mafie. “Se le fanno costruire dagli hacker e le utilizzano per comunicare e fare affari. Come noi usiamo WhatsApp o Telegram, loro usano queste piattaforme per parlare di cocaina e transazioni milionarie, sicuri che nessuno li stia ascoltando. E noi siamo qui a discutere se le intercettazioni costano tanto o poco, se il mafioso parla o meno al telefono”. Il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri lo ha fatto presente lunedì sera (20 marzo) all’auditorium comunale di via Piatti a Mozzo, dove è stato ospite e protagonista dell’incontro “‘Ndrangheta oltre confine”, all’interno della rassegna Tierra. “Finora – ha aggiunto Gratteri – sono ... Leggi su bergamonews (Di martedì 21 marzo 2023) Mozzo., realizzate dalleal servizio delle. “Se le fanno costruire dagli hacker e le utilizzano per comunicare e farenoi usiamoo Telegram, loro usano questeper parlare di cocaina e transazioni milionarie, sicuri che nessuno li stia ascoltando. E noi siamo qui a discutere se lecostano tanto o poco, se il mafioso parla o meno al telefono”. Il procuratore di Catanzaro Nicolalo ha fatto presente lunedì sera (20 marzo) all’auditorium comunale di via Piatti a Mozzo, dove è stato ospite e protagonista dell’incontro “‘Ndrangheta oltre confine”, all’interno della rassegna Tierra. “Finora – ha aggiunto– sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redfox78312431 : @repubblica E' da molto tempo che Gratteri è nel mirino della 'ndrangheta ed è da molto tempo che si cerca di isola… - gouldgoldberg : @petergomezblog @fattoquotidiano Ma Gratteri la capisce la lingua italiana? Gli avete fatto un disegno di quello ch… - whitefanghowl : @atbolz e se non fosse solo la massoneria?provate a indagare anche su altre sette.Prestanome?come fa gente senza un… - AriannaPrastaro : @IlCantanteRai1 e chi c'è come giurato? La rappresentante del popolo...raffinato esempio, ha ragione Gratteri ci trattate come buoi! - AseroGiovanna : @ultimenotizie le comiche. Un tossico nazista venduto al globalismo satanista che uccide i bambini per il traffico… -