Grande Fratello Vip, "Paura per Antonella a causa dell'ex fidanzato Gianluca" , l'indiscrezione (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, amici e familiari di Antonella Fiordelisi avrebbero manifestato il timore che ieri potesse incontrare l'ex fidanzato Gianluca Benincasa che si era taggato a Cinecittà. Leggi su comingsoon (Di martedì 21 marzo 2023) Secondo quanto riferito da Alessandro Rosica, amici e familiari diFiordelisi avrebbero manifestato il timore che ieri potesse incontrare l'exBenincasa che si era taggato a Cinecittà.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Carlo Rienzi, Presidente del Codacons, ritiene che i tempi siano maturi perché il #GrandeFratelloVip sparisca dal… - GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - CarloCalenda : Se continuiamo a valutare i confronti con questa superficialità (sempre in riferimento alle persone e mai alle prop… - luisakaty76 : RT @gicarestik2: I DUE POSTI IN FINALE PIÙ RUBATI DELLA STORIA DEL GRANDE FRATELLO MONDIALE ! QUESTE DUE DOVEVANO STARE ALL’IKEA NON AL GRA… - sonolabebe92 : RT @_hijadelanoche: Prossimamente gli oriele che provano a scavalcare le mura e ad entrare nel giardino del Grande Fratello #oriele https:/… -