Grande Fratello Vip | Gianluca Benincasa contro chi sostiene la coppia formata da Antonella ed Edoardo | Idioti | vergognatevi

La nuova linea editoriale imposta da Pier Silvio Berlusconi alVip arriverà anche per la prossima edizione de L'Isola dei Famosi che tornerà il 17 aprile. A parlare è stato Il Corriere della Sera che ha espressamente scritto nero su bianco che le ...Ieri sera è andata in onda una nuova puntata delVip . E proprio all'inizio della trasmissione il conduttore ha spiegato al pubblico e agli inquilini della casa più spiata dagli italiani il motivo per cui Daniele Dal Moro è stato ...Al secondo posto, 'Vip' su Canale 5, ha ottenuto una media di 2.671.000 spettatori pari con il 21.6% di share ma, durando fino all'1.26 di notte, ha regalato alla rete ammiraglia ...

Scontro di fuoco durante la diretta del Fratello Vip. Orietta Berti, irritata dagli sgradevoli attacchi ricevuti dai genitori di Antonella Fiordelisi, ha fatto una bella ramanzina all’ex Vippona.Ieri sera, nel corso della quarantaduesima puntata del Gf Vip, Antonella Fiordelisi è stata eliminata: la reazione dell'ex fidanzato, Gianluca Benincasa. Ieri, nel corso della quarantaduesima puntata ...